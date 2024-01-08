В Якутии возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом

В результате аварии погиб один человек и семеро пострадали

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе "Вилюй" 7 января. Погиб один человек, еще семеро пострадали, сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Якутии. В результате столкновения Toyota Wish и Toyota Hiace один человек погиб, семеро пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.