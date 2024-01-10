В Перу усилили охрану границы из-за активизации банд в Эквадоре

МИД Перу также осудил действия преступных группировок в сопредельной республике

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Руководство Перу приняло решение увеличить контингент правоохранителей в приграничных с Эквадором районах после обострения ситуации с безопасностью из-за действий бандитских группировок в сопредельной стране. Об этом во вторник сообщает его МВД.

"Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно отправить контингент Управления специальных операций полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором", - сообщается на странице ведомства в X (ранее Twitter).

МИД республики осудил акты насилия, совершенные членами группировок в Эквадоре и выразил поддержку властям страны. "Правительство Перу решительно осуждает акты насилия, произошедшие сегодня в Эквадоре, которые нарушают основные права эквадорцев и угрожают безопасности этой братской страны. Правительство Перу выражает свою поддержку правительству президента Даниэля Нобоа, а также демократическим институтам и стабильности в Эквадоре, желая скорейшего восстановления мира и безопасности в этой стране", - говорится в заявлении ведомства.

Во вторник группа вооруженных лиц захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта".

Правоохранители уже освободили большую часть взятых в заложники сотрудников телеканала, арестовано по меньшей мере 13 нападавших. О получивших ранения и жертвах не сообщается. Несколько ключевых автомагистралей Гуаякиля перекрыты полицией, приостановил работу автовокзал, все учебные заведения в Эквадоре были переведены на удаленку, правоохранители призывают граждан не выходить на улицу.

Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" по кличке Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.