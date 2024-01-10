Парламент Эквадора пообещал амнистию для силовиков за возможное превышение полномочий

Также законодатели отметили, что не будут затруднять работу "ни одному органу власти"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала поддержку в виде амнистии военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок.

"Мы выражаем нашу поддержку вооруженным силам, полиции и всем служащим, ответственным за обеспечение соблюдения конституции и закона. Мы признаем и ценим их самоотверженность и усилия по обеспечению безопасности, защите мира и сохранению жизней граждан. Эта поддержка включает помилование в случаях, когда это будет необходимо, чтобы обеспечить условия для выполнения задач", - говорится в совместном заявлении всех политических сил, представленных в парламенте.

Законодатели также пообещали "не затруднять работу ни одному органу власти".

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.