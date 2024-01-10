ВС Эквадора заявили, что преступные банды в стране являются военной целью

Глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо подчеркнул, что военные не намерены вести переговоры с членами группировок

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Члены преступных группировок на территории Эквадора являются законной военной целью для армии страны, переговоров с ними не будет. Об этом во вторник заявил глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо.

"С этого момента каждая террористическая группа, указанная в указе [президента Даниэля Нобоа], стала военной целью. На карту поставлено настоящее и будущее нашей страны, и никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не собираемся отступать или вести переговоры", - заявил он в видеообращении, которое было опубликовано на странице администрации президента Эквадора в X (ранее Twitter).

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.