В Горловке число раненых при атаках ВСУ выросло до шести

Мэр Иван Приходько ранее сообщал о двух погибших

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Число жителей поселка Гольмовский в Горловке ДНР, получивших ранения при атаках украинской армии, возросло до шести. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"По уточненной информации, в результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский погибли двое граждан, еще шесть горловчан получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.

Украинские войска нанесли удар по Горловке. При обстреле ранения получили трое энергетиков. Позже ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе медиков, которые приехали, чтобы спасти раненых энергетиков. В результате атаки погибли два человека.