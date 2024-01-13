Число жертв агрессии Израиля в Газе превысило 23,8 тыс.

В Минздраве сектора отметили, что ранения получили 60 317 палестинцев

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Число жертв израильских атак на различные районы палестинского сектора Газа превысило 23,8 тыс. Такие данные представило министерство здравоохранения анклава.

"С начала резкой эскалации напряженности и агрессии Израиля в секторе Газа погибли 23 843 человека", - говорится в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Asharq News. По информации ведомства, за тот же период ранения получили 60 317 палестинцев. За минувшие сутки число жертв израильских бомбардировок и обстрелов увеличилось на 135, уточнил Минздрав Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.