Обвиняемая в хищениях при строительстве порта под Калининградом скрывается в Израиле

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Павел Выменец сообщил, что она уже получила гражданство Израиля и с учетом уголовного дела не планирует возвращаться в РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Одна из обвиняемых по делу о мошенничестве при строительстве Международного морского терминала в Пионерском Калининградской области, предположительно, скрывается на территории Израиля. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

"Изначально в отношении всех обвиняемых по этому уголовному делу были ходатайства в суд, и судом им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии суд изменил одной из обвиняемых меру пресечения на домашний арест. И соответственно, находясь под домашним арестом, она скрылась. Предположительно, она находится на территории Израиля", - сказал он. Сейчас в отношении женщины заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Выменца, она уже получила гражданство Израиля и с учетом уголовного дела не планирует возвращаться в Россию. В случае установления ее местонахождения следователи будут добиваться ее экстрадиции и привлечения к уголовной ответственности.

В декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчик выполнил работы на 2,052 млрд рублей. Расходование на строительство еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено. Следствие установило, что деньги, поступившие от "Росморпорта", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в фирмы-однодневки, зарегистрированные в Самарской области. Таким образом, обвиняемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению. По факту хищений следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).