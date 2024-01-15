Суд взыскал с главы Института госслужбы и РАНХиГС Барцица и его подельников 53 млн рублей

Их признали виновными в растрате в особо крупном размере

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы взыскал с директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица и двух его подельников 53 млн рублей в счет погашения ущерба по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил гражданский иск потерпевшего удовлетворить частично. Взыскать в пользу РАНХиГС с Барцица, Ивлевой, Лариной солидарно 53 млн рублей в счет компенсации материального ущерба", - зачитала свое решение судья Марина Орлова.

Ранее суд признал виновными Барцица, декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину и заместителя директора по научной работе Института госслужбы и управления РАНХиГС Галину Ивлеву по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначил им наказание в виде лишения свободы условно на срок от 5 до 4 лет условно со штрафом в размере 1 млн рублей каждому.

По делу также обвиняется уроженец Абхазии Аслан Фейзба, он скрылся от правоохранительных органов и объявлен в розыск. Его дело выделено в отдельное производство.

По версии обвинения, подсудимые договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплате и премии, которые те затем станут им возвращать наличными за небольшим вычетом своего процента. Дело в отношении Барцица было возбуждено в мае 2020 года, он был взят под стражу. Изначально его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, позднее обвинение переквалифицировали на растрату, Барцицу изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

В марте 2021 года адвокат Барцица Валерий Ванин заявил ТАСС, что его подзащитный признал вину и возместил ущерб по делу.