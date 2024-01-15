В Госстройнадзоре заявили об отсутствии оснований проверять склад в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Шушарах, 13 января 2024 года

Пожар на складе Wildberries в Шушарах, 13 января 2024 года

В ведомстве также напомнили, что Wildberries получила только разрешение на строительство, но не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Склад Wildberries в Шушарах получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности летом 2022 года, после чего Госстройнадзор Петербурга не проводил проверочные мероприятия на объекте в связи с отсутствием правовых оснований, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"8 июля 2022 года службой было выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. С момента выдачи указанного заключения не предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора. Соответственно, с 8 июля 2022 службой в отношении объекта не проводились какие-либо контрольные (надзорные) мероприятия в связи с отсутствием правовых оснований", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Шушарах. Компания получила только разрешение на строительство. Как уточнили в пресс-службе Госстройнадзора города, за эксплуатация объекта без разрешения на ввод в эксплуатацию предусмотрена административная ответственность.

"Единственным документом, дающим право осуществлять эксплуатацию объекта, является разрешение на его ввод в эксплуатацию. Выдача РНВ является государственной услугой и осуществляется по заявлению застройщика. Заявление о выдаче РНВ в отношении указанного объекта в службу не поступало", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ведомства.