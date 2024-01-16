Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству

Площадь земельного участка составляет свыше 32 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирской области добилась возвращения в собственность государства острова Огуречный на территории водохранилища, который был незаконно продан бывшим главой Искитимского района региона.

"По мерам прокурора в федеральную собственность возвращен земельный участок площадью свыше 32 тыс. кв. м. Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка, которой установлено, что органом местного самоуправления с нарушением закона продан земельный участок в Искитимском районе, который является островом в Новосибирском водохранилище", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что основная часть земельного участка расположена в границах береговой полосы водохранилища, является федеральной собственностью и должна быть свободна для использования гражданами. Кроме того, участок продан для размещения дачного некоммерческого товарищества, что не соответствует его целевому использованию, большая часть участка покрыта хвойными деревьями.

"По иску природоохранной прокуратуры суд признал договор купли-продажи недействительным, истребовал в федеральную собственность 106 земельных участков, образованных из приобретенного участка", - добавили в прокуратуре.

Осенью 2023 года Искитимский районный суд в Новосибирской области признал виновным экс-главу района Олега Лагоду по делу о продаже земли на острове по стоимости, заниженной в пять раз. Лагода был освобожден от наказания в связи истечением сроков давности.