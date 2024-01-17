Гладков сообщил о нескольких сбитых над Белгородской областью целях

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 17 января. Система противовоздушной обороны (ПВО) снова сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбито несколько целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей", - написал он.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, но есть повреждения. Так, в Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах. На место выехали оперативные службы, данные по повреждениям уточняются.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО сбили семь украинских ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника над Белгородской областью.