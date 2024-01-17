В Ростовской области возбудили дело после пожара на заводе

В результате пострадали 10 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, где пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В городе Шахты следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на предприятии. Следственным отделом по городу Шахты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на заводе "Авангард" в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника. Генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед пожаром на предприятии произошел взрыв.