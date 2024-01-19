19 января, 07:56
Военная операция на Украине

Богомаз сообщил о двух сбитых над Брянской областью дронах

Губернатор региона заявил об отсутствии пострадавших и разрушений

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Украины в Брянской области, пострадавших и повреждений нет.

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Как написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, дроны самолетного типа удалось ликвидировать дежурными средствами ПВО Минобороны над Погарским и Унечским районами. 

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа", - говорится в посте. 

По словам Богомаза, на месте происшествия работают оперативные службы.

  

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РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине