В Брянской области эвакуировали жителей из частного сектора рядом с горящей нефтебазой

Для них подготовили пункт временного размещения

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Жителей частного сектора рядом с горящей нефтебазой в городе Клинцы Брянской области эвакуировали к родственникам.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения", - написал он.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, дополнил Богомаз. Также глава региона сообщил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

Губернатор добавил, что порядка 140 спасателей тушат резервуары.

"Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек", - написал он.