ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке

Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что пострадал один человек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экскаваторщик пострадал в результате сброса боеприпаса ВСУ с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на ремонтную бригаду в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

"В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской вражеский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел", - говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 13 человек погибли, еще 10 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Донецке.