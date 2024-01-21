В Сухуме поджог рассматривают как одну из причин пожара в картинной галерее

По последней информации Министерства культуры республики, удалось спасти около 150 картин

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Милиция Сухума рассматривает поджог как одну из возможных причин возникновения пожара в картинной галерее Союза художников Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"По факту имевшего место в ночь на 21 января 2024 года пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии УВД по городу Сухум осуществляет сбор первичного материала на месте происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03:30. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Министерство культуры Абхазии сообщалось, что в результате пожара полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих художников Абхазии и России 19 и 20 веков.

По последней информации Министерства культуры республики, удалось спасти около 150 картин.