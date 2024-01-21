Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 25

Огонь велся одновременно из двух разных артиллерийских систем калибра 152 и 155 мм с позиций, расположенных в районе Александрополя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число мирных жителей, которые были ранены в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло 25. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 25 погибших и 20 пострадавших.

"По состоянию на 18:00 [мск] имеются подтвержденные данные о гибели 25 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, [в том числе] двое детей - мальчик и девочка 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Повреждения получили восемь зданий, в том числе торговый центр и два многоквартирных дома.

"Противник вел огонь одновременно из двух разных артиллерийских систем калибра 152 и 155 мм со своих позиций, расположенных в районе н.п. Александрополь. Зона ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (командир - полковник Луценко Александр Дмитриевич)", - добавили в представительстве.