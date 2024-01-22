Во Владивостоке на острове Попова ветер повалил вышку сотовой связи

Прокуратура взяла ситуацию на контроль

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Вышка сотовой связи упала на острове Попова во Владивостоке под напором сильного ветра. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, из-за происшествия на острове проблемы со связью. Ранее в местных Telegram-каналах появились видеозаписи с поваленной ветром вышкой.

"Прокуратура Первомайского района Владивостока контролирует восстановление сотовой связи на территории острова Попова, где в результате обрушения вышки наблюдается ухудшение связи по мобильным устройствам. Одновременно с этим, прокурор района лично убедился в работоспособности проводной телефонной связи с жителями островной территории", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что прокуратура города обеспечивает надзорное сопровождение прохождения и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на территории краевой столицы.

22 января метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра силой 37,9 м/с, что соответствует значению урагана. Проезд для грузового и общественного транспорта на острове Русский был временно закрыт. Дальневосточный федеральный университет, основная часть кампуса которого находится на острове Русский, сообщил, что готов разместить студентов и преподавателей, живущих на материковой части Владивостока, в гостиничных номерах.

В местных социальных сетях горожане выкладывают видео с последствиями сильного ветра. Так, на автобазе на улице Борисенко ветер снес кровлю, в разных районах ветер обрывает обшивку с балконов и валит заборы.