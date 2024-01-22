В больницах Донецка после обстрела рынка остается 21 пострадавший

За 21 января медики провели 20 операций

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. В медицинских учреждениях Донецкой Народной Республики после обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины остается 21 пострадавший, большинство идут на поправку, сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

"На данный момент остаются госпитализированными 21 человек, одна женщина находится пока в тяжелом состоянии. Благодаря работе наших специалистов состояние многих пациентов улучшилось. На момент вчерашнего вечера было семь тяжелых пострадавших. Всем тяжелым была проведена телемедицинская консультация с ведущими федеральными центрами. Также на госпитализации находятся двое детей", - сообщил Гарцев.

"Девять бригад [скорой помощи] работали на месте, много пациентов были доставлены в наши клиники попутным транспортом, самообращением. 20 операций было проведено за вчерашний день, что касается ситуации с рынком на Текстильщике", - рассказал глава регионального Минздрава. Он также сообщил, что семи пострадавшим с легкими травмами была оказана амбулаторная помощь.

Гарцев отметил, что при необходимости пострадавшие могут быть направлены на лечение или реабилитацию в федеральные центры.

Утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. В результате обстрела погибли 27 человек, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.