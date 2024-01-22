Сейсмологи Казахстана сообщили, что подземные толчки в Алма-Ате ощущались на 4 балла

Многие жители Алма-Аты в настоящее время покинули свои дома

АЛМА-АТА, 22 января. /ТАСС/. Землетрясение, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном, ощущалось в Алма-Ате на 4 балла. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алма-Ата - 4 балла", - говорится в сообщении.

Подземные толчки в Алма-Ате продолжают ощущаться к 00:45 местного времени (21:00 мск), сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее МЧС Казахстана сообщило, что в Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Многие жители Алма-Аты в настоящее время покинули свои дома после того, как ощутили достаточно сильные подземные толчки.