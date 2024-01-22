Землетрясение в Китае ощущалось во многих регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 января. /ТАСС/. Землетрясение, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границы с Киргизией, ощущалось во многих регионах Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"В 23:13 по местному времени (21:13 мск) в понедельник в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, его эпицентр находился в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая недалеко от границы с Кыргызстаном. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7. Глубина очага - 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

"В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600-650 км от эпицентра) - 3-4 балла", - уточнили в пресс-службе.

О жертвах и разрушениях не сообщается.