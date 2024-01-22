Жители Бишкека ощутили подземные толчки после землетрясения на границе с Китаем

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от города

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Жители Бишкека ощутили серию подземных толчков после землетрясения, произошедшего на границе страны с Китаем. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало, сообщает агентство АКИpress.

Спасательные службы Киргизии уточняют силу толчков.

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, у восточной границы Киргизии. Магнитуда составила 6,7 балла. Толчки различной силы ощущались также в ряде областей страны между столицей и границей - Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской.

АКИpress уточняет, что, хотя жители Бишкека не сообщают о разрушениях, некоторые из них покинули свои дома.