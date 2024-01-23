В Алма-Ате открыли сейсмоустойчивые пункты приема населения

В МВД Казахстана сообщили, что в связи с землетрясением полиция города переведена на усиленный режим несения службы

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Сейсмоустойчивые пункты приема населения открылись во всех школах и детсадах Алма-Аты. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Нурлан Атыгаев в связи с подземными толчками силой до пяти баллов, которые ранее ощущались в городе.

"Во всех школах и детских садах города открыты пункты приема населения. Данные пункты приема сейсмоустойчивы", - сказал Атыгаев журналистам.

В МВД Казахстана сообщили, что в связи с землетрясением полиция Алма-Аты переведена на усиленный режим несения службы. Пресс-служба ведомства отметила, что обстановка стабильная и "фактов мародерства не зафиксировано".