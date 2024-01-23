В аэропорту Алма-Аты не смогли вовремя приземлиться четыре самолета

В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта республики сообщили, что причиной задержки рейсов стало землетрясение

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Четыре самолета, направлявшихся в Казахстан, не смогли произвести посадку в срок в аэропорту Алма-Аты из-за землетрясения. Организация воздушного движения в диспетчерском центре аэродрома не осуществлялась 20 минут. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта Казахстана.

"В районе аэродрома на заходе на посадку находилось пять воздушных судов, из которых одно воздушное судно произвело посадку, четыре воздушных судна проинформированы о землетрясении и [было] организовано ожидание в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра", - говорится в сообщении пресс-службы. В КГА уточнили, что в связи с землетрясением, "ощущавшимся как значительное", на вышке автоматизированной системы управления воздушным движением, было принято решение об эвакуации, "организация воздушного движения на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялась в течение 20 минут".

После того, как подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр вновь приступил к обслуживанию, указали в авиационном ведомстве, "из четырех воздушных судов, ожидавших посадки, рейс авиакомпании Air Astana сообщением Астана - Алма-Ата ушел на запасной аэродром Туркестан, три выполнили посадку без замечаний".

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7 было зарегистрировано в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили во всех странах Центральной Азии, а также в Азербайджане, сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Сообщений о разрушениях и пострадавших в регионе не поступало. В Алма-Ате, по уточненным данным сейсмологов, ощущались подземные толчки силой 5 баллов.