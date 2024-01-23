Xinhua: многие жители Синьцзяна покидали дома из-за землетрясения

В зону близ эпицентра стихии была направлена местная спасательная бригада из 10 человек

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Многие жители Аксу и других городов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в спешке покидали дома во время ночного землетрясения, сообщает агентство Xinhua.

"Многие люди бросились на открытое пространство в целях безопасности, несмотря на то, что в предрассветные часы было около 10 градусов ниже нуля", - рассказал агентству житель Аксу.

Xinhua приводит слова находившегося в деловой поездке в Аксу мужчины, который сказал, что во время землетрясения он находился на 21-м этаже отеля. Интенсивность была настолько сильной, что он "испытал ощущение, будто его вот-вот вытряхнет из постели".

Землетрясение сильно ощущалось в различных городах и округах Синьцзяна, включая Урумчи, Хотан и Кашгар.

После землетрясения в зону близ эпицентра была направлена местная спасательная бригада из 10 человек. Кроме того, пожарно-спасательный отряд округа Аксу мобилизовал 60 человек, чтобы добраться до эпицентра. По данным регионального пожарно-спасательного управления Синьцзяна, в общей сложности 182 единицы техники, 800 человек и 32 собаки были приведены в готовность к ликвидации последствий стихийного бедствия.