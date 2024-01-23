В Алма-Ате произошло повторное землетрясение силой 2 балла

Сведений о разрушениях и жертвах не поступало

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Повторное землетрясение произошло в Алма-Ате в 05:19 по местному времени (02:19 мск). Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Атинской области.

"Эпицентр землетрясения расположен в 278 км к юго-востоку от Алма-Аты на границе Киргизстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда MPV 5.8. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алма-Аты 2 балла", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сведений о разрушениях и жертвах не поступало.

Позже в департаменте по ЧС Алма-Атинской области сообщили, что в 07:18 по местному времени (04:18 мск) было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в том же районе.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в ночь на 23 января в Китае неподалеку от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане, сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.

В самой Алма-Ате, где сила подземных толчков по шкале МSК-64 составляла 5 баллов, восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.