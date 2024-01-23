В Казахстане не зафиксировали сход оползней и лавин после землетрясения

По информации МЧС республики, специалисты также не нашли изменений в водном режиме

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана не зафиксировало информации о сходе оползней и лавин после землетрясения, толчки от которого ощущались на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам внеочередного заседания оперативного штаба.

"На телефоны горячей линии, организованной в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан. Согласно информации ГУ "Казселезащита", все посты по городу Алма-Аты, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации о сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, силы и средства Вооруженных сил Казахстана находятся в пунктах постоянной дислокации. При этом транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт Алма-Аты функционирует в штатном режиме. Силы и средства правопорядка переведены на усиленный вариант несения службы.