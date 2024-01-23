В Казахтане назвали стабильной обстановку в Алма-Ате после землетрясения

Факты мародерства не выявлены, также подчеркнули в полиции города

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Обстановка в Алма-Ате - крупнейшем казахстанском городе - после произошедших минувшей ночью подземных толчков сохраняется спокойной и контролируемой. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. Службы и подразделения департамента полиции Алматы были переведены на усиленный вариант несения службы. Правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тысячи полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

По информации полиции Алма-Аты, минувшая ночь в мегаполисе была относительно спокойной. "Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия 102 работала в штанном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось", - отметили в полиции города, население которого превышает 2,2 млн человек.

В ведомстве также заверили, что на начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечении сохранности имущества граждан и недопущения совершения преступлений. "Факты мародерства не зафиксированы", - подчеркнули в полиции города.