В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека

Мэр Ясиноватой ранее сообщал о гибели двух человек

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК им. Куйбышева ранены два человека", - написал в Telegram-канале мэр.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из РСЗО.

Ранее мэр Ясиноватой сообщил о гибели двоих мирных жителей. По данным СЦКК, смерть наступила в результате сброса взрывчатки с беспилотника.