В Белгородской области повреждены два автомобиля в результате атаки украинского дрона

Также повреждения получил частный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 23 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Терезовка в Белгородской области, повреждены частный жилой дом и два автомобиля. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Терезовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля", - написал он.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте.