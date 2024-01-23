СК рассматривает отказ двигателей как одну из причин крушения самолета в Афганистане

Эта версия является одной из приоритетных, указали в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отказ двигателей мог стать одной из причин крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных - технические причины в виде отказа двигателей", - говорится в сообщении.