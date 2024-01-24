В Алма-Ате вновь зафиксировали подземные толчки от землетрясения в Китае

Сила подземных толчков, которые дошли до казахского мегаполиса, составила 2 балла

АЛМА-АТА, 24 января. /ТАСС/. Два землетрясения магнитудой 5,5 и 5 произошли за минувшую ночь на территории Китая, подземные толчки одного из них зафиксированы в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Первое землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 02:38 (23:38 мск 23 января) в 273 км к юго-востоку от Алма-Аты. Сила его подземных толчков, которые дошли до крупнейшего казахстанского мегаполиса, составила 2 балла по сейсмической шкале MSK-64.

Следующее землетрясение магнитудой 5 сейсмологи также зарегистрировали на территории Китая в 267 км к юго-востоку от Алма-Аты. В этом случае подземные толчки в Казахстане не зафиксированы.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.