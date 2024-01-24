На подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

В подчиненной украинским властям региональной военной администрации не уточнили количество объектов и степень разрушений

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявили в подчиненной украинским властям региональной военной администрации.

"Поступили сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале Юрия Малашко, который остается во главе администрации до момента подписания указа об увольнении президентом. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

Во вторник кабинет министров Украины согласовал увольнение Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. Причины перестановок не уточнялись.

В минувшие сутки на подконтрольной Киеву части Запорожской области пять раз объявляли воздушную тревогу, большинство из них продолжались в течение трех часов.