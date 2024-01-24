В Сахалинской области сотрудники МЧС помогли госпитализировать 10 человек

Из снежных заносов вызволили 75 автомобилей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 70 автомобилей застряли и были вызволены из снежных заносов на дорогах Сахалина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России помогают участникам дорожного движения, как пешеходам, так и водителям преодолеть особо трудные участки дорог. На высокопроходимой технике сопровождают и доставляют граждан к местам назначения. На данный момент помощь потребовалась 75 транспортным средствам, застрявшим в снежных заносах", - сказали в пресс-службе.

Также 10 человек с севера острова, которым нужна была госпитализация, были доставлены в областную больницу. Еще одному больному сотрудники МЧС доставили лекарства и помогли скорой помощи доставить роженицу в больницу. Около 60 пассажиров задержанных из-за непогоды авиарейсов размещены в гостиницах Южно-Сахалинска.

"В связи со сложными погодными условиями в превентивных целях до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов транспортных средств на восьми участках автомобильных дорог регионального и федерального значений. Закрыта паромная переправа по маршруту "Холмск - Ванино" до улучшения метеоусловий", - добавили в МЧС.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале добавила, что полицейские несут дежурство на выезде из Южно-Сахалинска. Они также патрулируют улицы и помогают автомобилистам. "Организованы колонны Госавтоинспекции и МЧС России для сопровождения граждан в близлежащие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин 23 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.