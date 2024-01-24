Оренбургские летчики погибли в результате атаки на самолет над Белгородом

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что экипаж увел опасность от мирных граждан

ТАСС, 24 января. Летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку, погибли в результате атаки Украины на самолет в небе над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Самолет военно-транспортной авиации России, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью. Погибли все", - сообщил Паслер.

Он отметил, что экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. "Это поступок настоящих героев. Они доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для наших военных. Для врагов же она - даже жизнь своих - ничего не стоит", - добавил глава региона.

Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших. "Оренбуржье скорбит", - написал он.