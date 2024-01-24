24 января, 19:02
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о трех сбитых украинских дронах над Брянской областью

Глава региона Александр Богомаз сообщал об уничтожении двух БПЛА

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

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"24 января около 21.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над территорией региона. 

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