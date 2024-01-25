Сотрудника администрации Хабаровска арестовали после гибели мужчины из-за нападения собак

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил под арест сотрудника администрации города и под домашний арест предпринимательницу из-за инцидента с гибелью местного жителя после нападения стаи собак. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в управлении.

38-летний мужчина погиб 16 января на улице Айвазовского. Он умер в машине скорой помощи от укусов. Было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска предъявлено обвинение в халатности, предпринимательнице, являющейся исполнителем муниципального контракта по организации работы с бездомными животными - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.