В Оренбургской области ввели режим ЧС после взрыва на насосной станции

На место происшествия выехал начальник главка МЧС Александр Зенов

ТАСС, 25 января. В Новотроицке Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после взрыва на насосной станции, под завалами которой могут находиться семь человек.

Как говорится в сообщении ГУ МЧС по региону, ведется разбор завалов. Ведомство перешло в режим повышенной готовности. На место происшествия выехал начальник главка МЧС Александр Зенов.

Ранее стало изветно, что в Новотроицке произошел взрыв и обрушение здания насосной канализационной станции. В результате происшествия пострадали три человека, под завалами могут быть еще семеро.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом в подвале здания.