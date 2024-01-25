25 января, 08:28

В Оренбургской области ввели режим ЧС после взрыва на насосной станции

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

На место происшествия выехал начальник главка МЧС Александр Зенов

ТАСС, 25 января. В Новотроицке Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после взрыва на насосной станции, под завалами которой могут находиться семь человек.

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Как говорится в сообщении ГУ МЧС по региону, ведется разбор завалов. Ведомство перешло в режим повышенной готовности. На место происшествия выехал начальник главка МЧС Александр Зенов.

Ранее стало изветно, что в Новотроицке произошел взрыв и обрушение здания насосной канализационной станции. В результате происшествия пострадали три человека, под завалами могут быть еще семеро.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом в подвале здания.  

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