В Приморье ликвидировали пожар на руднике "Николаевский"

Погибших и пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на руднике "Николаевский" предприятия "Дальполиметалл" в Приморском крае, откуда было эвакуировано 68 горняков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Возгорание ликвидировано на площади около 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура Приморья начала по факту происшествия проверку исполнения законодательства при обеспечении безопасности работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников. По поручению прокурора края на место выехал прокурор Дальнегорска Алексей Кормилицын.

"Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное более 120 лет назад. В 2021 году Дальневосточное управление Ростехнадзора при проверке обнаружило на руднике "Николаевский" 14 нарушений безопасности при работе с промышленной взрывчаткой. Технический руководитель объекта и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 430 тыс. рублей.