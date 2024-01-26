Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву

Самолет приземлился утром 26 января в аэропорту Внуково

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет приземлился утром в аэропорту Внуково.

Рейс из Дубая прибыл в 6:21 мск, как следует из данных табло прилетов. На борту находятся два пилота и два врача, выживших в авиакатастрофе.

Вечером 20 января самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту воздушного судна, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения. 21 января Минтранс талибов сообщил, что спасатели обнаружили самолет, четыре человека, включая пилота, остались в живых.