Выживший пилот Falcon 10 рассказал о посадке самолета в Афганистане

По словам Дмитрия Белякова, лучшим местом оказалась пологая гора

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пилот Дмитрий Беляков, выживший в авиакатастрофе в Афганистане, рассказал, как на борту до последнего перед крушением принимали меры по экcтренной посадке самолета.

"Занимались экстренным сажанием самолета, определяли наивыгоднейшее место, куда его можно посадить, такое мы нашли место - пологая гора", - сообщил он.

"Один из сотрудников бригады нашел местную деревню, которую мы увидели с воздуха, когда у нас начались проблемы. Утром, соответственно, мы определили свое местоположение, и парень дошел и сообщил обо всем местным. Температура в горах была примерно минус 15", - поделился пилот.

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В свою очередь отец пилота Аркадия Грачева подчеркнул, что посадка самолета в таких сложных условиях является чудом, которое произошло благодаря пилотам. "Самолет, может быть, старый, износ, может быть, недолив топлива. Эти опытные пилоты говорят - то, что посадили, это чудо. Какое чудо? Это дело пилотов, это чудо руками пилотов вообще-то произошло. Это надо найти клочок, куда сесть, еще и в сумерках", - отметил мужчина в разговоре с журналистами в аэропорту Внуково.