В Воронежской области возбудили дело после смерти игрока НМХЛ на тренировке

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

ТАСС, 26 января. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего игрока Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) на тренировке в Бобровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 17-летнего подростка 25 января 2024 года во время тренировки на ледовом поле учебно-тренировочного комплекса, расположенного в селе Слобода Бобровского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что нападающий клуба НМХЛ "Эконива-Бобров" Венедикт Осипов умер на тренировке из-за остановки сердца. В нынешнем сезоне Осипов провел 34 матча, забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.