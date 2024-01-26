МЧС назвало предварительную причину пожара на мебельной фабрике под Челябинском

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электросети

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Причиной возгорания, которое произошло на площади 3,6 тыс. кв. м на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети.

Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"На месте пожара, произошедшего на мебельной фабрике в Еткульском районе, отработали специалисты отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети", - сказали в пресс-центре.