СК опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76

Украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин прямо к самолету

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет России обнародовал кадры посадки украинских военнопленных на борт военного-транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ, который позже был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин прямо к борту Ил-76, следует из видео. Из автотранспорта они поднялись на борт.

СК сопроводил видео подписью "Кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта".