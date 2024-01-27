Компания - владелец разбившегося Falcon 10 не имела разрешений на международные перелеты

Воздушное судно принадлежало ООО "Атлетик групп", учредителем и гендиректором которого является бывшая супруга второго пилота Аркадия Грачева, заявила следователь по особо важным делам СК Мария Трубникова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Атлетик групп", которой принадлежал самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имела лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.

"Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало обществу с ограниченной ответственностью "Атлетик групп", учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву", - заявила она, отметив, что эксплуатацией воздушного судна занимался сам Аркадий Грачев.

По ее словам, "компания лицензию на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала".