В Москве пожарные вскрывают кровлю горящего Театра сатиры

Здание горит на площади 250 кв. м

© ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прибывшие дополнительные силы спасателей и расчеты пожарных вскрывают крышу здания Театра сатиры в центре Москвы, который горит на площади 250 кв. м.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, пожарные поднялись на крышу по автолестнице. Здесь работают порядка 20 пожарных, они вскрывают крышу специальными инструментами. Всего на месте находятся порядка 40 разных пожарных автомобилей.

Очевидец произошедшего рассказала ТАСС, что пожарные приехали очень быстро, когда повалил дым из-под крыши.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля. 50 человек из здания эвакуировали. На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 250 кв. м. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2023 года сообщал, что капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры выполнен на 80%. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия, здание театра не является объектом культурного наследия.