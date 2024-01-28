Интенсивность дыма с кровли Театра сатиры снизилась

Как передает корреспондент ТАСС, пожарные продолжают вскрывать кровлю

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Интенсивность дыма, идущего с кровли Театра сатиры в центре Москвы, снизилась.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, это говорит о скорой локализации пожара.

Пожарные продолжают вскрывать кровлю. Через проделанные в ней отверстия подают воду. На крышу для подачи воды проложили три рукавные линии по подъемнику и автолестнице.

Как уточнили в оперативных службах, обстановка на месте пожара спокойная.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00, за час до начала первого спектакля. Из здания эвакуировали 50 человек. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 250 кв. м. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах.