МЧС приходило в Театр сатиры 18 января с профилактическим визитом

Последняя внеплановая проводилась в учреждении культуры в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС России были в Театре сатиры, где произошел пожар, с профилактическим визитом 18 января 2024 года, следует из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры.

"Вид профилактического мероприятия: профилактический визит. Дата начала профилактического мероприятия - 18 января 2024 года", - говорится в реестре. Мероприятие проводилось в течение одного дня.

Профилактический визит предполагает беседу по месту осуществления деятельности контролируемого лица и не влечет никаких санкций. Театр относится к категории значительного риска. На таких объектах плановые проверки не проводятся. Вместе с тем, из базы данных СПАРК следует, что последняя внеплановая проводилась в театре в 2021 году. Тогда нарушений не нашли.