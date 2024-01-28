Артист Театра сатиры сообщил, что прошла эвакуация спокойно

Олег Кассин также добавил, что на момент пожара была репетиция

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эвакуация зрителей, артистов и работников из Московского академического театра сатиры, где произошел пожар, прошла спокойно, паники не было, рассказал ТАСС актер театра Олег Кассин.

"Никто не пострадал, всех эвакуировали спокойно, без паники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда начался пожар, артисты репетировали. "У нас должен был быть спектакль. У нас музыкальные номера проходят перед спектаклем. И запахло дымом. Вызвали пожарных", - отметил актер. Он занят в спектакле "Дороги, которые нас выбирают", который должен был состояться в 12:00 на Основной сцене. Показ был отменен.

По его словам, в настоящее время на месте продолжают работать специалисты. "В театр не пускают, не знаю, что там. Воды налили много. <...> Вечерние спектакли отменили. Про дальнейшие показы - надо посмотреть, что там происходит вообще, степень катастрофы", - добавил Кассин.