Бастрыкин запросил доклад по факту пожара в Театре сатиры в Москве

В результате ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту пожара в Театре сатиры, который произошел в минувшее воскресенье в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставленной на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади произошел около 11:00 28 января. Горели деревянные конструкции купола на общей площади 250 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших нет. В 13:58 пожар был ликвидирован. СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.